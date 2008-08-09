Спецпредставитель Ющенко в Тбилиси сделал первое заявление

Украина заявляет о недопустимости вмешательства третьей стороны в урегулирование конфликта в Южной Осетии (Грузия).

Об этом заявил Специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ во время встречи с министром иностранных дел Грузии Экой ТКЕШЕЛАШВИЛИ в Тбилиси 8 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В частности, К.ЕЛИСЕЕВ изложил видение украинской стороной путей урегулирования конфликта в Южной Осетии (Грузия). Было отмечено, что это должно происходить на основе четкого соблюдения суверенитета и уважения территориальной целостности Грузии. Он обратил внимание на важность мобилизации международных усилий для недопущения эскалации конфликта, а также недопустимость вмешательства третьей стороны.

„Какие-либо акты агрессии против суверенного государства противоречат базовым принципам Устава ООН и являются неприемлемыми”, - сказал украинский представитель.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил важность демонстрации сдержанности в действиях и заявлениях, а также недопущения провокаций. По его словам, абсолютно неприемлемой является ситуация, когда целями нападений и бомбовых атак являются инфраструктурные объекты Грузии, обеспечивающие жизнедеятельность мирного населения.

Спецпредставитель Президента подтвердил готовность Украины предоставить свои услуги в любой приемлемой для сторон форме. К.ЕЛИСЕЕВ внес на рассмотрение конкретные предложения, которые могли бы быть реализованы с согласия сторон.

Глава внешнеполитического ведомства Грузии поздравила инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по оперативному направлению своего спецпредставителя в регион как свидетельство активной роли Украины на Кавказе и стремления сделать вклад в стабилизацию ситуации. Она положительно оценила инициативы главы Украинского государства, направленные на прекращение кровопролития и начало конструктивного диалога.

Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ сообщила о состоянии ситуации в Южной Осетии. Была достигнута договоренность о поддержании тесных контактов с целью проработки внесенных инициатив.