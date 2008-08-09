Южная Осетия призывает признать ее независимость

Южная Осетия обратилась к мировому сообществу с призывом признать ее независимость. "Обращение к правительствам и народам мира" было в пятницу вечером опубликовано на сайте Госкомитета по информации и печати Южной Осетии, передает Лента.ру.

В документе, в частности, говорится: "Для Южной Осетии есть только одна дорога жизни - это признание ее независимости мировым сообществом. Мы призываем всех достойных людей планеты не оставаться безучастными к судьбе осетинского народа".

Авторы обращения просят остановить геноцид осетинского народа со стороны "грузинских агрессоров". В Южной Осетии, говорится в обращении, продолжают гибнуть старики, женщины, дети.

В "Обращении к правительствам и народам мира" сообщается, что "Грузия, умело используя методику исторических фальсификаций, политических инсинуаций", преподносит миру события, происходящие в Южной Осетии, в искаженном виде.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта резко обострилась в ночь на 8 августа, когда грузинские войска при поддержке авиации и бронетехники штурмовали Цхинвали. Россия отправила в зону конфликта подразделения своих вооруженных сил. К вечеру 8 августа, по данным Южной Осетии, грузинские войска были вынуждены покинуть Цхинвали.

Президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что в Цхинвали погибли более 1400 человек.