Чечня готова принять беженцев из Южной Осетии

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности республики принять беженцев из Южной Осетии. "На Кавказе вновь проливается кровь мирных граждан. Гибнут дети, женщины и старики. Ни в чем не повинные люди мечутся в поисках безопасного пристанища. Чеченскому народу это до боли знакомо. И поэтому мы готовы принять беженцев из Южной Осетии, поделиться с ними кровом и куском хлеба", - сказал он. "Руководство Чеченской Республики сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить стариков, женщин и детей, покинувших зону конфликта, необходимым: жильем, питанием, одеждой и другими предметами первой необходимости", - приводит слова Р.Кадырова РосБизнесКонсалтинг.

Министр здравоохранения республики Шахид Ахмадов заявил сегодня, что в больницах республики создан резерв коек для приема пострадавших в зоне конфликта в Южной Осетии. "В больницах Грозного и некоторых других населенных пунктов зарезервированы в нужном количестве лекарства, перевязочный материал, заменители крови. Сформированы бригады высококвалифицированных хирургов-травматологов, анестезиологов и операционных медсестер, которые в случае необходимости готовы выдвинуться в прилегающий к зоне конфликта регион на территории Северной Осетии и оказать медицинскую помощь непосредственно вблизи места событий", - подчеркнул Ш.Ахмадов.