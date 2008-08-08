Леся Оробец о Тимошенко, образовании, пиаре, наводнении и детях шахтеров

Народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам науки и образования, заместитель председателя политической партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ убеждена, что обещание правительства перевести всех студентов из пострадавших от наводнения семей на бюджетную форму обучения является очередной PR-акцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

Она предлагает правительству отказаться от практики громко анонсированных в СМИ PR-раздач бюджетных мест в высших учебных заведениях, которая противоречит интересам граждан Украины, здравому смыслу и требованиям украинского законодательства.

«Главе правительства, представляющей демкоалицию, стоит более ответственно относиться к обещаниям, которые, очевидно, и не собирается выполнять. Достаточно вспомнить историю с повышением стипендий, которые потом активистам студенческого самоуправления пришлось месяцами «выбивать» у Кабмина на фоне сумасшедшей инфляции», - отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, подобные «раздачи слонов» наносят отечественному образованию вреда не меньше, чем печально известная коррупция в этой сфере.

«Не успела страна прийти в себя от обещанного премьером всем без исключения шахтерским детям права на внеконкурсное зачисление в высшие учебные заведения, как число анонсированных льготников форсированными темпами пополнилось пострадавшими от наводнения. Между тем, по ряду специальностей льготники и так «съедали» в этом году чуть ли не 100% мест по госзаказу. А что делать другим абитуриентам – способным, творческим, интеллектуальным, чьи родители, к сожалению, не могут оплатить контракт», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее мнению, руководителю правительства в сфере образования вообще следует вести себя более конструктивно и адекватно.

«Пострадавшие от стихийного бедствия и в самом деле нуждаются в государственной поддержке, но не в такой популистской форме. Почему бы студентам-контрактникам, пострадавшим от наводнения, не предложить гибкий набор социальных льгот: от обучения в кредит до погашения оплаты в течение года – в зависимости от масштабов или категории потерь? Пользы – больше, а расходов из казны и соответственно PR-еффекта – меньше. Может, в этом и ответ на вопрос», – предположила Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 6 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что все студенты из пострадавших от наводнения семей будут переведены на бюджетную форму обучения.

«Все дети, которые учились на первом, втором, третьем, четвертом и других уровнях аккредитации, из семей, проживающих в пострадавших регионах, будут переведены с коммерческой формы обучения на бюджетную», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.