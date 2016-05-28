Порошенко рассказал, как пограничники два года назад спасли ему жизнь

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в мобильном пограничном отряде Госпогранслужбы по случаю Дня пограничника сегодня в Киеве глава государства отметил, что в героизме пограничников он лично имел возможность убедиться неоднократно.

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«В героизме пограничников я имел возможность лично убедиться много раз. Более того, сегодня можно уже об этом говорить, я в полной мере имею основания утверждать, что пограничники спасли мою жизнь ровно два года назад в апреле и мае во время пребывания теперь уже на легендарном пункте пропуска "Изварино". Вокруг "Должанского", когда готовились вооруженные провокации, попали под обстрел... Самые решительные, смелые действия пограничников позволили тогда избежать тяжелейших потерь», - подчеркнул Порошенко.