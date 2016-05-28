Лысенко подтвердил гибель военного в результате столкновения с вражескими диверсантами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, раненых нет. Это произошло на Мариупольском направлении во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника, которая пыталась зайти в тыл нашим военным, но вовремя была обнаружена и приняты меры для ее обезвреживания", - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, по данным военного журналиста Александра Шульмана, в результате столкновения с ДРГ погиб комбат 72-й ОМБР Андрей Жук «Маугли».