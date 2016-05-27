Порошенко снял санкции с 29 иностранных журналистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О некоторых персональные специальные ограничительные меры (санкции)".

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"Внести изменения в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 16 сентября 2015 года № 549, исключив позиции 6, 7, 10, 13, 32, 39, 45, 46, 51 – 53, 55, 56, 58, 59, 61 – 66, 71, 73, 75 – 77, 81, 85, 86", - говорится в указе.

Согласно документу, отменяются санкции против нескольких журналистов из Израиля, двоих из Эстонии, троих из Венгрии, троих – из Молдовы, четверых - из Латвии, по одному из Сербии, Болгарии, Швейцарии, двоихх из Македонии, одного из агентства "РИА-Новости" в Казахстане и еще одного - в Турции, одного – из "Russia Today" в Польше, двоих из Словакии, двоих из российского агентства "ИТАР - ТАСС" в Вашингтоне, одного журналиста из Южноафриканского бюро "ИТАР - ТАСС".

Отметим, этим же указом президент ввел в действие решение СНБО, которым до 31 декабря 2017 года применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и нарушают права и свободы гражданина, приводят к оккупации территорий и создают препятствия для полноценной реализации гражданами Украины надлежащих прав и свобод.

В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Всего в перечне лиц, попадающих под украинские санкции, 17 фамилий.