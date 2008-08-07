Кернес проиграл апелляцию

Сегодня Апелляционный суд Полтавской области подтвердил законность возбуждения уголовного дела в отношении секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА по факту хулиганских действий, в результате которых были причинены телесные повреждения депутату горсовета Андрею РУДЕНКО и его помощнице Светлане СЕМКО.

Об этом УНИАН сообщили в Апелляционном суде Полтавской области.

Суд оставил без изменений постановление Червонозаводского районного суда г. Харькова от 2 июля 2008 года, которым было отказано Г.КЕРНЕСУ в удовлетворении жалобы на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как сообщалось ранее, 24 июня 2008 года прокурор Харьковской области Василий СЕНЧУК вынес постановление о возбуждении против секретаря Харьковского горсовета Г.КЕРНЕСА уголовного дела по факту хулиганства по части 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Данное постановление было обжаловано Г.КЕРНЕСОМ в Червонозаводском районном суде города Харькова. В результате слушания суд оставил жалобу без удовлетворения.

После этого секретарем Харьковского городского совета Г.КЕРНЕСОМ была подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области. Для обеспечения объективного рассмотрения дела Верховный суд Украины изменил подсудность и передал дело в Апелляционный суд Полтавской области.