БЮТ надеется на 300 голосов в ВР

В Верховной Раде при голосовании законопроектов будет около 300 голосов за счет представителей оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО на пресс-конференции, комментируя ситуацию с отсутствием у коалиции 226 голосов.

Он подчеркнул, что «226 голосов – это не проблема коалиции, а проблема всего парламента». Депутат выразил уверенность, что фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина откажутся от позиции, которую они занимали, не голосуя по законопроектам. По словам В.ПИСАРЕНКО, эти политические силы не смогут отказаться от голосования о внесении изменений в бюджет, об улучшении ситуации на дорогах Украины, о лишении льгот народных депутатов.

«Мы будем иметь на доброй инициативе около 300 голосов», - сказал он.

Говоря о депутате Игоре РЫБАКОВЕ, который прошел в парламент по списку БЮТ, В.ПИСАРЕНКО отметил, что «БЮТ всюду направил сообщение, что межпартийный съезд принял решение о его исключении, и поэтому господин И.РЫБАКОВ не является народным депутатом».

По его словам, сегодня в судах И.РЫБАКОВ «пытается заблокировать только вхождение во фракцию БЮТ 156-го по списку БЮТ народного депутата». Он считает, что И.РЫБАКОВ «никогда больше не будет народным депутатом, разве что они создадут политическую партию предателей и наберут на выборах 3% голосов».

Как сообщал УНИАН, в июне народный депутат И.РЫБАКОВ заявил о выходе из демократической коалиции.