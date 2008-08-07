Донецкий губернатор поддержал акцию протеста газовщиков

Председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО считает правильными требования газовщиков повысить зарплату посредством увеличения в Украине тарифа на транспортировку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в облгосадминистрации, комментируя факт того, что в Донецке прошел митинг, собравший 60 представителей газовых хозяйств области в поддержку Всеукраинской акции протеста газовщиков. По словам губернатора, у митингующих «совершенно правильные требования источника повышения заработной платы, источника финансирования на воспроизводство, на поддержание эксплутационных нужд».

Так, председатель профкома ОАО «Донецкоблгаз» Иван ТРЕХЛЕБОВ заявил, что протестующие газовщики «требуют повышения заработной платы за счет повышения тарифов на транспортировку газа». По его словам, сегодня в Украине тарифы на транспортировку газа убыточные, они ниже себестоимости на 50–60%, нет финансовой возможности поддерживать газораспределительные сети в надлежащем состоянии, «вся газовая система страны приходит в упадок». Именно из-за низкой заработной платы, которая по ОАО «Донецкоблгаз» составляет 1520 грн., на предприятии происходит огромный отток кадров, и только за 6 месяцев 2008 года уволилось 356 человек, подчеркнул И. ТРЕХЛЕБОВ. И добавил, что «все это создает угрозу возникновения техногенных катастроф в газораспределительной системе» и сегодняшняя акция протеста – «это штормовое предупреждение о том, что безопасность каждого потребителя газа находится под угрозой».

Как сообщал УНИАН, сегодня, впервые со времен независимости, по всей Украине началась бессрочная акция протеста профсоюза работников газовых хозяйств. В Киеве на митингах под зданием Кабинета Министров и Секретариата Президента участвуют более 3 тыс. человек – представители более чем 40 предприятий по газоснабжению и газификации.

Основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке и снабжению природного газа.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей. По данным Минтопэнерго, средний тариф предприятий на доставку газу потребителям составляет 50,56 грн. – 4,5% от стоимости топлива для промышленности или бюджетной сферы (1470 грн.). Даже при росте транспортных тарифов на 50% - максимум, которого требуют газотранспортники – его стоимость для потребителей вырастет не более чем на 25 грн.

Справка УНИАН. По данным профсоюзных организаций, фактическая численность работников областных и городских предприятий по газоснабжению и газификации составляет около 66 тысяч человек, или 69% от государственных нормативов. Основная причина кадрового кризиса в отрасли – низкая заработная плата, которая на 300 грн. ниже, чем средняя по стране.

Источником выплат заработной платы и инвестиций в развитие сетей является тариф на транспортировку и распределение природного газа, который последний раз незначительно изменялся летом 2007 года.

Убытки гор- и облгазов только за 2007 год из-за несоответствия действующих тарифов экономически обоснованному уровню превысили 400 млн. грн.