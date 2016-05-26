Кремль поддержал намерение Порошенко "вернуть" Донбасс

"Если он имел в виду, что он намерен вернуть Донбасс, руководствуясь соображениям гуманности, то такое заявление можно поддержать. И, собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве", — цитирует Пескова РИА Новости.

В то же время, говоря о возвращении аннексированного Крыма, Песков заявил, что не будет комментировать "притязания на российские регионы".

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Как сообщал УНИАН, Порошенко настаивает, что единственная возможность восстановить суверенитет Украины в оккупированных районах Донбасса – это политико-дипломатическое урегулирование.

Напомним, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.