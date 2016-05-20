Порошенко прокомментировал марш "Азова": Военного пути к возвращению Донбасса не существует

Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Не могу не сказать несколько слов относительно сегодняшнего марша в Киеве. Первыми появились эти картинки на российском телевидении – шины, петарды, сообщения о раненых полицейских, раненых гражданах. Эти картинки распространяются и намеренно подыгрываются картинки о том, что сегодня якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве. Еще раз подчеркиваю, это абсолютно четкая позиция – военного пути возвращения Донбасса не существует», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что ключевая для Украины позиция - обеспечение мировой солидарности и поддержки страны, которая обеспечивает соответствующий уровень безопасности, освобождение заложников, вывод оккупационных войск с оккупированных территорий, политические принципы урегулирования, возвращение украинского контроля над государственной границей. Кроме того, это дает возможность обеспечить эффективное использование специальной мониторинговой миссии и заведение специальной вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая поможет мирным путем обеспечить переходный период, заявил он.

Порошенко подчеркнул, что это основные детали Минских соглашений, которые базируются на его мирном плане. «Сорвать мирные процессы, прикрываясь чем-либо, - абсолютно безответственно по отношению к государству, и это приведет лишь к тому, что часть Донецкой и Луганской областей в результате этих процессов останется под оккупацией», - отметил президент.

«Допустить это я, как верховный главнокомандующий, как президент, не могу. Это не мой сценарий», - подчеркнул глава государства и отметил, что большинство украинцев поддерживают мир и мирное возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. «С этой дороги мы не свернем», - сказал президент.