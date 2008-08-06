Тимошенко про БЮТ, Конституцию и государственный язык

Фракция Блока Юлии Тимошенко не рассматривает вопрос включения в проект Конституции Украины нормы о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер блока, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Наша политическая сила своих принципов и целей не меняет, поэтому наша позиция четкая и понятная: один государственный язык – украинский. И никакие информационные сообщения, которые говорят о другой позиции, не соответствуют действительности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и Партия регионов готовят проекты изменений к Конституции Украины.

8 июля народные депутаты от Партии регионов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины.

29 июля народный депутат Украины Елена БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов) заявила, что БЮТ готов включить в свой вариант изменений в Конституцию норму о двуязычии.

«Насколько я информирована, БЮТ сейчас подумывает о включении в свой вариант изменений в Конституцию норму о двуязычии», - сказала Е.БОНДАРЕНКО. Депутат сказала, что в таком случае Партия регионов может поддержать такой вариант изменений в Основной Закон.