В ПР говорят, что Тимошенко жнет то, что посеял Янукович

Народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что правительство не имеет оснований для оптимистических заявлений относительно дефляции в июле.

Как отметил депутат в комментарии, размещенном на сайте Партии регионов, “Юлии ТИМОШЕНКО совсем не надо хвастать нынешней дефляцией, поскольку это неправда”.

По его словам, нынешнему правительству хорошо известно, что “причина прошлогодней инфляции - в политическом кризисе, который спровоцировали именно помаранчевые”. “А вот причина нынешней сезонной дефляции в том, что в прошлом году, несмотря на политический кризис, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА хорошо поработало и хорошо отсеялось, что и дает, в конце концов, хороший урожай в этом году”, - отметил С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, достижения правительства в сельском хозяйстве, “о которых сейчас неустанно рассказывает ТИМОШЕНКО, – это успехи не этого самовлюбленного без каких-либо на то оснований Кабмина, а правительства В.Януковича”. Он добавил, что сегодняшние заявления правительства о своих успехах - “это привычное восхваление перед прессой, традиционное присвоение чужих достижений и циничное словоблудие”.

Он посоветовал правительству “не хвастать различными «успехами», в частности, относительно уже преодоленных последствий наводнения - до этого еще очень далеко, а задуматься над тем, что правительство сегодня является нелегитимным”. С.ЛЕВОЧКИН отметил, что коалиция, которая образовала правительство, насчитывает 225 депутатов, “то есть ее не существует”. “Так же, впрочем, как и реальных, а не вымышленных пиарщиками ТИМОШЕНКО «успехов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета министров сообщила, что дефляция в Украине, по данным Государственного комитета статистики, в июле составляла 0,5%.

Она отметила, что этот показатель является одним из лучших результатов антиинфляционных мероприятий и лучшим показателем за июль за последние 10 лет.

«Если кто-то будет рассказывать, что это стандартные дефляционные месяцы (летние месяцы), то я держу в руках за последние 10 лет показатели за июль. И могу сказать, что мы дали один из лучших показателей за все периоды - именно в июле», - заявила премьер, отметив, что в прошлом году инфляция в июле составляла 1,4%.