Савченко приземлится не позднее 14:45 - нардеп Луценко

13:12, 25 мая 2016
Политика
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Самолет с Надеждой Савченко на борту приземлится в аэропорту «Борисполь» не позднее 14.45.

REUTERS

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко в Facebook.

«Не позже, чем в 14.45 приземление», - написал он, опубликовав фото Савченко.

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