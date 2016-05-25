Савченко приземлится не позднее 14:45 - нардеп Луценко

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко в Facebook.

«Не позже, чем в 14.45 приземление», - написал он, опубликовав фото Савченко.

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Как сообщал УНИАН, в 15.15 президент Украины Петр Порошенко сделает заявление для средств массовой информации.