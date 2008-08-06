Ющенко пообещал пострадавшим, что все будет лучше, чем было
Через три месяца...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил пострадавших от стихии жителей Тернопольской области, что за три месяца их жилища будут восстановлены.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал, общаясь сегодня с жителями поселка Коропец в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область.
«Мы сделаем все, чтобы восстановить ваши усадьбы и жилища. Вы увидите свое село, свой край лучшими, чем они были до стихийного бедствия», – сказал Президент.
По его словам, также будут восстановлены важные объекты социального значения – школы, детские садики, больницы.
Президент заверил, что выделенных из государственного бюджета средств на ликвидацию последствий стихии достаточно для проведения необходимых работ. Главное – использовать их рационально, подчеркнул он.
В.ЮЩЕНКО также прибавил, что в этой ситуации особое внимание следует уделить эпидемиологической ситуации в области. В настоящее время в подтопленных районах работают группы санитарно-эпидемиологической службы.
В поездке главу государства сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, глава Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ.