Тимошенко: я знаю, что всем хочется экспортировать рапс

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за предоставление преференций предпринимателям, строящим заводы по производству биотоплива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 5 августа в ходе подведения итогов расширенного совещания в Кабмине по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

«Заводы по переработке сельскохозяйственной продукции непосредственно на биотопливо – должна быть частная, а не государственная инициатива. Если это выгодно, то мы с вами, возможно, должны сделать какие-то преференции для этого бизнеса, чтобы они начали строить эти заводы. Давайте примем специальный закон, который создает такие преференции для заводов по производству биотоплива на нашем собственном сырье. Без стимулов мы не обойдемся. Я знаю, что всем хочется экспортировать рапс, а мне хочется, чтобы биотопливо было в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заявила о возможности введения ограничений на посев масличных. «А может наоборот, давайте договоримся о том, что рапс, например, или сою, сеют только те, кто может их переработать в Украине и отдать биотопливо Украине. Если идет истощение почвы, если нужен специальный севооборот, если мы эти природные ресурсы отдаем определенным аграриям, то давайте говорить о том, что пусть в складчину строят такие заводы (перерабатывают на территории Украины, а не экспортируют сырье – УНИАН)», - заявила премьер-министр.

«Я хочу сформулировать задание очень лаконично – подготовьте законопроект о системе преференций для предпринимателей, которые будут строить заводы по производству биотоплива. Включая налоговые преференции на определенный период», - подчеркнула она.

Кроме того, она добавила, что возможность переработки этого сырья на территории Украины позволит аграриям реализовывать масличные на внутреннем рынке Украины по более высокой цене.