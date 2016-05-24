Следователи Генпрокуратуры проводят обыск в доме замглавы Киевского облсовета

Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

«Сейчас следователи Генпрокуратуры проводят обыск в доме заместителя председателя Киевского областного совета от Радикальной партии Николая Стариченко», - написал он.

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Также Ляшко отметил, что сегодня в СБУ вызвали на допрос народного депутата от радикальной партии Андрея Лозового, на прошлой неделе вызвали на допрос депутата Андрея Артеменко.

По убеждению Ляшко, эти действия связаны «с нашей оппозиционной деятельностью и требованием расследовать коррупцию и офшоры президента и его окружения».