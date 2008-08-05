Прокуратура требует вернуть Симферополь в НАТО

Прокуратура Симферополя опротестовала решение Симферопольского городского совета об объявлении города территорией без воинских формирований НАТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Надзорное ведомство Симферополя требует отменить решение горсовета, поскольку оно противоречит законодательству страны», - говорится в сообщении.

Прокуратура напоминает, что ранее обоснованность позиции прокуратуры в данном вопросе подтвердил Хозяйственный суд Крыма, отменивший два года назад подобные решения местных советов, в частности - Судака и Старого Крыма.

Как сообщал УНИАН, на сессии 24 июля Симферопольский горсовет объявил город «территорией без воинских формирований НАТО». Таким образом депутаты высказались против проведения «потенциально опасных учений» НАТО на территории Симферополя.

Кроме того, депутаты выступили против проведения в Симферополе агитации за Североатлантический альянс (круглых столов, лекций и т.д.).