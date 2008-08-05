Ющенко не собирается на Олимпиаду в Пекин
17:55, 05 августа 2008Политика
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Пресс-служба ответила на запросы
В рабочем графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не запланирован визит в Китайскую Народную Республику на ХХІХ летние Олимпийские игры.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы главы государства “в связи с многочисленными запросами масс-медиа”.
Как сообщал УНИАН, игры ХХІХ летней Олимпиады состоятся в Пекине с 8 по 24 августа 2008 года. На них будет разыграно 302 комплекта наград. Национальная сборная команда Украины в составе 254 спортсменов будет представлена в 28 видах спорта.
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