Ющенко не собирается на Олимпиаду в Пекин

В рабочем графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не запланирован визит в Китайскую Народную Республику на ХХІХ летние Олимпийские игры.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы главы государства “в связи с многочисленными запросами масс-медиа”.

Как сообщал УНИАН, игры ХХІХ летней Олимпиады состоятся в Пекине с 8 по 24 августа 2008 года. На них будет разыграно 302 комплекта наград. Национальная сборная команда Украины в составе 254 спортсменов будет представлена в 28 видах спорта.