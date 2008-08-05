Третьяков перечислил свою месячную зарплату пострадавшим от стихии

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ перечислил свою месячную зарплату в Фонд помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия 23-27 июля в западных областях Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ТРЕТЬЯКОВА.

Заявление о перечислении месячной зарплаты было сегодня передано в Аппарат Верховной Рады.

А.ТРЕТЬЯКОВ также призвал народных депутатов поддержать инициативу председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА и помочь пострадавшим от стихии.