Третьяков перечислил свою месячную зарплату пострадавшим от стихии
16:04, 05 августа 2008Политика
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Нардеп призвал коллег поддержать
Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ перечислил свою месячную зарплату в Фонд помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия 23-27 июля в западных областях Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ТРЕТЬЯКОВА.
Заявление о перечислении месячной зарплаты было сегодня передано в Аппарат Верховной Рады.
А.ТРЕТЬЯКОВ также призвал народных депутатов поддержать инициативу председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА и помочь пострадавшим от стихии.
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