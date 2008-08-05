Шуфрич: Балога каждую пятницу летал домой на военных самолетах
«Витя, тебе не стыдно?»
Народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ утверждает, что Виктор БАЛОГА, будучи главой Министерства по чрезвычайным ситуациям, использовал служебные самолеты для частных полетов в Закарпатье.
Об этом он заявил в интервью еженедельнику «События и люди».
«Это были частные рейсы на самолете, принадлежащем МЧС. За год пребывания в министерской должности БАЛОГА около двадцати раз летал на нем в Закарпатье. Пока я ему не сказал: «Витя, тебе не стыдно на военном самолете каждую пятницу летать домой? Не хочу делать официальных заявлений как народный депутат, но прекрати это делать, у тебя есть возможность оплачивать частные рейсы! А это непристойно!», - сказал Н.ШУФРИЧ.
Народный депутат отметил, что ему стыдно за В.БАЛОГУ как за земляка. «Можно, конечно, объяснить его частые полеты в Мукачево тем, что каждую пятницу ему нужно было проводить противопаводковые мероприятия в Закарпатье, но, думаю, такое объяснение вызовет смех и у вас, и у других», - сказал Н.ШУФРИЧ.