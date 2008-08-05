Мороз считает, что Ющенко Семенюк не конкурент

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что у Президента Виктора ЮЩЕНКО нет шансов стать еще раз главой государства.

Об этом он заявил в интервью газете «Дело» № 137 (651) от 5 августа 2008 года.

«Думаю, Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) не имеет шансов», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он не стал оценивать шансы других политиков на президентских выборах. «Об остальных говорить не буду, потому что много еще может измениться. Я как-то шутил по этому поводу: гонки еще не начались, уже кто-то захромал. А кто-то, в конечном итоге, и вовсе сойдет с дистанции», - сказал лидер СПУ.

При этом А.МОРОЗ еще раз подтвердил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост Президента Украины. «Мы решили остановиться на кандидатуре Валентины СЕМЕНЮК. Решение принималось на конкурсной основе. Причем свою кандидатуру я сознательно не выдвигал», - отметил он.