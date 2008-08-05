Financial Times: Медведев выходит из тени Путина

По данным опроса общественного мнения, проведенного московской группой социологических опросов Левада-Центр, 36% россиян полагают, что за крупными решениями по-прежнему стоит Путин, и только 9% считают, что Медведев. Эти цифры приводит Financial Times, анализируя отношения между президентом и премьер-министром России.

"Чтобы добавить веса своей скромной персоне, Медведев недавно начал копировать жесткий телевизионный стиль Путина, вплетая в свои официальные заявления словечки из сленга и уличного жаргона. Он часто грозил пальцем, сжимал кулаки и стучал по столу, когда вел тщательно спланированную и показанную по национальному телевидению встречу в Гагарине с участием владельцев мелкого бизнеса города и группой кающихся правительственных чиновников, специально привезенных из Москвы в качестве мальчиков для битья. Во время встречи Медведев представил новый план борьбы с коррупцией чиновников", - пишет влиятельное британское издание.

Медведев по очереди отчитал министров за коррупцию, заявив: "Надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали "кошмарить" бизнес".

"В нашей стране очень важное значение имеют сигналы, – добавил он, имея в виду сигналы из Кремля. – Считайте, что этот сигнал дан".

Financial Times считает, что высказывания Медведева вызвали спекуляции о его расхождении с Путиным по вопросу правительственного вмешательства в бизнес. На прошлой неделе Путин обрушил фондовый рынок, раскритиковав российскую металлургическую компанию "Мечел" за ценовые манипуляции и тем самым резко понизив котировки акций "Мечела".

Приближенные президента и представители пресс-службы принялись развеивать подозрения, что комментарии были направлены в адрес Путина, или что в отношениях двух политиков возникла трещина.

Однако призыв Медведева перестать "кошмарить" бизнес прозвучал через несколько дней после истории с "Мечелом" и через неделю после того, как Роберт Дадли, главный управляющий директор ТНК-BP, совместного предприятия BP и группы российских олигархов, покинул Россию из-за преследований со стороны официальных органов власти.

Высказывания Медведева последовали за критикой со стороны одного из его советников, Игоря Юргенса, по поводу реплики Путина о "Мечеле". Юргенс заявил, что "неправильно" подрывать собственный фондовый рынок и уничтожать 60 млрд долларов.