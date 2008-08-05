Жвании дают понять, что у него нет шансов, потому что он не Далай-лама

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры спокойно относится к намерению народного депутата Давида ЖВАНИИ выступить с трибун европейских парламентов.

Об этом пишет издание «Коммерсант» (№ 134 от 5 августа 2008 года).

«Это его право – пусть жалуется. Мы расследуем уголовное дело, а его право, если он с чем-то не согласен, обращаться в суд или другие инстанции», - сказал начальник Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Петр КОВАЛЬ.

В то же время глава парламентского комитета по иностранным делам Олег БИЛОРУС (БЮТ) сомневается, что Д.ЖВАНИИ будет предоставлено такое право. «Я сомневаюсь, что парламенты этих стран предоставят ему парламентскую трибуну для заявления – ему просто посоветуют обратиться в международные судебные правозащитные органы», - сказал он.

Скептически относятся к намерению Д.ЖВАНИИ сделать публичное заявление перед депутатами и в Посольстве Франции. "Бывает такое, что иностранцы выступают в парламенте, но только Президенты, премьер-министры, главы парламентов других стран, короли или же известные религиозные фигуры, например Далай-Лама или Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ», - сказала пресс-атташе Посольства Франции в Украине Фанни ГРЕКО. «Но я сомневаюсь, что депутат ЖВАНИЯ сможет выступить, потому что если его пригласят, это будет означать, что Франция официально поддерживает и его, и все то, что он говорит", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ обратился с письмами в парламенты ряда стран Европы с просьбой предоставить возможность выступить по поводу его политического преследования в Украине.