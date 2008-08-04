Флагман ВМС Украины совершил визит в Алжир

Возвращаясь в Украину после успешного выполнения задач антитеррористической операции НАТО “Активные усилия”, фрегат ВМС Украины “Гетьман Сагайдачний” осуществил визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, визит фрегата ВМС Вооруженных Сил Украины проходил со 2 по 4 августа.

2 августа, в частности, в порту столицы страны города Алжир, на борту корабля состоялась церемония встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Алжире Сергея БОРОВИКА. Кроме того, начальник Центра морских операций ВМС ВС Украины Денис БЕРЕЗОВСКИЙ и командир фрегата Антон ГЕЛУНОВ осуществили визит вежливости к начальнику штаба командования морского района “Центр” ВМС Алжира Самаха АЗЗЕДИНА, а также к мэру города Алжир Джамалю Эддина БЕРИМИ и генеральному секретарю мэрии Рабе МАКДАДУ.

Приветствуя украинских гостей, С.АЗЗЕДИН, в частности отметил, что командование ВМС Алжира надеется на плодотворное сотрудничество с украинским военными моряками в будущем. В свою очередь Д.БЕРЕЗОВСКИЙ проинформировал алжирских военных об участии “Гетьмана Сагайдачного” в антитеррористической операции НАТО “Активные усилия”.

А.ГЕЛУНОВ, обращаясь к С.АЗЗЕДИНУ, выразил надежду, что дружеский визит украинского корабля станет еще одним свидетельством дружеских отношений между странами и, в то же время, откроет новый этап в развитии двустороннего сотрудничества между флотами Алжира и Украины.

“Визит флагмана украинских ВМС – это не только демонстрация флага Украины в Алжире, не только отражение ощутимого укрепления двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами наших государств. По большому счету, это событие, которое даст толчок в отношениях между государствами и в других, невоенных сферах”, - сказал посол Украины в Алжире во время визита украинской делегации в мэрию города Алжир.