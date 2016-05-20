ВР имеет проевропейское большинство в 300 депутатов - Парубий
14:11, 20 мая 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заверяет, что нынешний парламент имеет проевропейское большинство в количестве более 300 депутатов.
Парубий говорит, что в Раде есть проевропейское большинство в 300 депутатов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе международной конференции «Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности».
"В этом парламенте более 300 депутатов, которіе определяют направление Украины, необходимое направление, - евроинтеграционное", - сказал Парубий.
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Он отметил, что уже было принято 59 законов, необходимых для евроинтеграции.
Парубий выразил надежду, что парламент будет решительно двигаться в направлении евроинтеграции.
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