ВР имеет проевропейское большинство в 300 депутатов - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе международной конференции «Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности».

"В этом парламенте более 300 депутатов, которіе определяют направление Украины, необходимое направление, - евроинтеграционное", - сказал Парубий.

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Он отметил, что уже было принято 59 законов, необходимых для евроинтеграции.

Парубий выразил надежду, что парламент будет решительно двигаться в направлении евроинтеграции.