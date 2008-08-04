Ющенко будет ездить в районы бедствия три раза в месяц

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует осуществлять рабочие поездки в пострадавшие от наводнения регионы каждые 10-12 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время пребывания в зоне стихийного бедствия на Буковине.

По словам Президента, поездки будут осуществляться в рамках мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Во время поездки на Буковину Президент сам находится за рулем внедорожника.