Президент призвал бизнесменов «подставить плечо братьям и сестрам»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает представителей бизнеса оказать помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

Об этом говорится в обращении главы государства, переданном УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что в эти дни вся страна без раздумий подставила свое плечо нашим братьям и сестрам – жителям шести областей, которые пострадали в результате катастрофического наводнения. Глава государства отмечает, что в пораженных стихией селах, поселках, городах не работают детские сады и больницы, а люди потеряли свои вещи, свои сбережения, источники своего дохода и сегодня не имеют возможности приобрести самые необходимые вещи.

Он отметил, что эта беда объединила даже тех украинских политиков, кто на протяжении последнего времени демонстрировал образцы ничем не оправданной неуступчивости.

“В это нелегкое время я призываю вас не быть равнодушными к нашей общей беде. Призываю представителей бизнеса, лидеров национальных деловых и финансовых кругов оказать достойную вашего статуса помощь каждому конкретному району, школе, больнице, семье, каждому человеку”, - говорится в обращении Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО уверен, что его призыв найдет достойный ответ в сердцах представителей бизнеса. “Мы украинцы, и все мы сегодня вместе. Я горжусь своим народом и склоняю голову перед его мужеством. Уверен, что из этого испытания мы выйдем еще более сплоченными вокруг нашей общей задачи – развития государства, которое будет гарантировать каждому своему гражданину, каждому жителю нашей страны достойную жизнь”, - сказал глава государства.