Президент США выдвинет кандидатуру Мари Йованович на должность посла в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В свою очередь, нынешний посол США в Украине Джеффри Пайетт, занимающий этот пост с 2013 года, номинирован на должность посла в Греции.

Также, президент США назначил новых послов в Бурунди, Лаос, на Филиппины и в Ирак.

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Йованович уже занимала должность заместителя главы миссии в Украине в период 2001-2004 гг., а также помощником руководителя в офисе госсекретаря США по политическим вопросам в 2004-2005 годах. С 2005 до 2008 года Йованович была послом в Кыргызстане, а с 2008 до 2011 года – Армении, а также работала в американских посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве и Могадишо.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным СМИ, следующим послом США в Украине будет главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам Мари Йованович.