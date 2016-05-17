Украина и Турция подписали план военного сотрудничества

План содержит практические шаги, направленные на наращивание оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Указанный документ подготовлен с целью практической реализации договоренностей, достигнутых во время встречи начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики в феврале 2016 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Имплементационный план определяет направления и сферы военного сотрудничества между вооруженными силами двух государств до 2020 года. В частности, речь идет о реформировании и военном планировании, военном образовании и подготовке войск, консультативно-совещательной помощи, сотрудничестве между видами вооруженных сил.

"Именно реализация практических мер сотрудничества в военной сфере позволит с одной стороны укрепить связи с нашим южным соседом, а с другой – направить усилия на достижение конечной цели – готовности ВС Украины к членству в НАТО в 2020 году", - подчеркнули в Генштабе.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Исметом Илмазом. Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества стран, в частности в военно-технических и торговых сферах.