Парубий надеется, что завтра в Раду подадут законопроект о ее реформировании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета.

Парубий отметил, что текущая пленарная неделя будет очень напряженной. В частности, по его словам, есть огромное количество правительственных инициатив, которые необходимо быстро вводить в действие.

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"Мы буквально перед Согласительным советом провели совещание по реформе парламента. И я надеюсь, завтра уже будет зарегистрирован соответствующий законопроект, и в четверг мы сможем войти в дискуссию уже в парламенте по реформе парламента", - сказал председатель ВР и подчеркнул значимость этого вопроса в контексте повышения эффективности работы Верховной Рады.

Кроме того, Парубий еще раз от имени парламента поздравил с победой на «Евровидении» украинскую певицу Джамалу.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада приняла постановление «О мерах по реализации рекомендаций по внутренней реформы и повышению институциональной способности Верховной Рады».

Постановлением признаются рекомендации миссии Европейского парламента по реформированию ВР Украины. В частности, рекомендации призваны оптимизировать процесс принятия законов, улучшить коммуникацию между Кабмином и парламентом, сократить количество комитетов ВР.