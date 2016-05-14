Порошенко не исключает местные выборы на оккупированном Донбассе уже в этом году
Президент Петр Порошенко не исключает проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после торжественной церемонии принесения присяги сотрудниками Департамента патрульной полиции Краматорска.
«Я не исключаю этого», - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Я уверен в том, что когда будет безопасность, когда будет прекращение огня, когда отдадут заложников, когда мы заведем вооруженную миссию (ОБСЕ - УНИАН), когда эта миссия станет не только на линии соприкосновения, но и на границе, и оккупанты будут выведены, я уверен в том, что политическим процессом, только выборами можно вернуть оккупированные территории под украинский суверенитет», - заявил президент.
Напомним, по словам Порошенко, восстановление политических процессов на Донбассе возможно лишь при условии развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на линии соприкосновения и на украино-российской границе.
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