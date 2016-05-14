Порошенко не исключает местные выборы на оккупированном Донбассе уже в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после торжественной церемонии принесения присяги сотрудниками Департамента патрульной полиции Краматорска.

«Я не исключаю этого», - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Я уверен в том, что когда будет безопасность, когда будет прекращение огня, когда отдадут заложников, когда мы заведем вооруженную миссию (ОБСЕ - УНИАН), когда эта миссия станет не только на линии соприкосновения, но и на границе, и оккупанты будут выведены, я уверен в том, что политическим процессом, только выборами можно вернуть оккупированные территории под украинский суверенитет», - заявил президент.

Напомним, по словам Порошенко, восстановление политических процессов на Донбассе возможно лишь при условии развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на линии соприкосновения и на украино-российской границе.

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