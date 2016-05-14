Украина в ООН: Международный уголовный суд должен расследовать преступления РФ на Донбассе

Об этом заявила украинская делегация в ООН во время 70-й сессии Генассамблеи, сообщает 5.ua.

Дипломаты сказали, что с февраля 2014 года Украина стала жертвой вооруженной агрессии – как непосредственно со стороны России, так и со стороны боевиков и террористов, которых поддерживает российское руководство.

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Как известно, в начале сентября 2015 года Украина подала заявление в соответствии со статьей Римского устава – учредительного органа Международного уголовного суда – в котором очертила преступления против человечности и военные преступления, которые совершили российские чиновники и лидеры луганских и донецких боевиков.

Поэтому, отмечается, именно Международный уголовный суд должен обеспечить наказание виновных в агрессии России, а также предоставление компенсации всем пострадавшим.