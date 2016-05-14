Ситуация в зоне АТО продолжает обостряться, боевики неугомонно обстреливают позиции военных

Самой горячей точкой остается участок линии разграничения возле временно оккупированного Донецка. Там боевики неоднократно открывали огонь по нашим позициям в районе Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. Укрепления сил АТО на подступах к Марьинкt противник обстреливал из гранатометов, вел там огонь и вражеский снайпер.

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Отмечается, что неспокойно и на Мариупольском направлении. Опорные пункты украинских воинов неподалеку Широкиного и Гранитного пророссийские НВФ обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А в районе н.п. Новогригорьевка боевикидважды стреляли по нашим позициям из БМП.

Кроме того, вчера вечером был зафиксирован вражеский БПЛА, который, двигаясь с территории Российской Федерации, пересек государственную границу Украины и проводил воздушную разведку над временно оккупированными территориями.

С начала суток противник уже минимум дважды обстрелял опорные пункты сил АТО вблизи Новогригорьевки из вооружения БМП.