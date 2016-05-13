Обсуждение безвизового режима для Украины в ЕС "зависло" из-за Турции - источники

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Брюсселе в Совете Европе, говоря о возможном рассмотрении на следующей неделе в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) предложения Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

"Мы ожидаем обсуждения визового вопроса в рамках COREPER, но с фокусом на механизме прекращения действия безвизового режима, который был предложен Европейской комиссией. Обсуждение также продолжится в рамках Совета (по внутренним вопросам, 20 мая). На данный момент мы не ожидаем конкретных предложений по странам. Это будет сделано позже", - отметили в Совете.

Дипломатические источники УНИАН констатируют, что обсуждение о предоставлении конкретно Украине безвизового режима "зависло" из-за Турции, из-за предложения Еврокомиссии внести изменения, которые бы внедрили механизм приостановки действия безвизового режима.

"Это никоим образом не касается Украины. Вопрос безвизового режима для Турции идет очень сложно, именно поэтому в ЕС сосредоточились на предложенном Еврокомиссией механизме", - отметил источник.

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Как сообщалось, 20 апреля Европейская комиссия представила Европарламенту и Совету ЕС предложения относительно либерализации визового режима с Украиной.

В то же время в ЕС намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после длительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он заключен".

По словам Тиммерманса, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.

Законодательное предложение ЕК должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.