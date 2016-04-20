В ЕК очертили временные рамки завершения процедур по принятию предложения отменить визы для Украины
Европейский комиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос надеется, что процедура принятия рекомендации Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим является "вопросом недель".
Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое предположение он сделал, отвечая на вопрос, можно ли ожидать безвизовых поездок украинцев уже этим летом. "Я убежден, что это - вопрос недель, чтобы мы завершили (необходимую) процедуру", - подчеркнул Аврамопулос.
При этом еврокомиссар подчеркнул, что ЕК не определяет "календарь работы Европейского парламента и Совета". "Но понятно, что они разделяют с нами (точку зрения) о необходимости сделать это как можно быстрее. И мы ожидаем, что это будет скоро", - подчеркнул Аврамопулос.
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По его словам, этот вопрос будет предметом обсуждения во время завтрашнего заседания Совета ЕС по вопросам внутренних дел в Люксембурге.
"Украина приложила значительные усилия. Я убежден, что власть, правительство делают очень хорошую работу. И, конечно, мы предоставляем нашу поддержку для того, чтобы завершить эти процедуры", - подчеркнул еврокомиссар, отметив, что Украина выполняет свои обязательства.
Ранее сегодня еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил, что Европейская комиссия приняла законодательную инициативу предоставить Украине безвизовый режим.