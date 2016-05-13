Во Франции провалилось голосование о недоверии правительству

За предложение о недоверии, которое внесли представители консервативной оппозиции, в четверг, 12 мая, высказались только 246 депутатов национального собрания - нижней палаты французского парламента. Это значительно меньше необходимого абсолютного большинства в 288 голосов, передает Deutsche Welle.

Провал вотума недоверия правительству означает принятие в первом чтении закона об ослаблении прав работников. Президент страны Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс в связи с массовым несогласием в рядах собственной партии с предложенными реформами решили принять противоречивое законодательство без голосования в национальном собрании. Одна из статей конституции страны позволяет это сделать, правда, одновременно открывает путь к вотуму о недоверии правительству.

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В случае провала вотума предложенный правительством законопроект считается автоматически принятым в первом чтении. С 13 июня законопроект будет обсуждаться в Сенате.