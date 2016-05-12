Адвокат экс-беркутовца предлагает допросить Януковича и экс-командующего внутренними войсками в режиме видеоконференции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал во время заседания Святошинского районного суда Киева.

Горошинский предложил допросить Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции с территории РФ, поскольку оба находятся в России.

При этом адвокат сообщил, что имел встречу с Януковичем в Москве 11 апреля и тот согласился на такой допрос.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура передала в суд уголовное производство в отношении экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

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10 февраля 2016 г. в Генпрокуратуре заявили, что завершили расследование и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-беркутовцев: двух бойцов Александра Маринченко и Сергея Тамтуры и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД “Беркут” Олега Янишевского.

По данным Генпрокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

18 февраля в ГПУ заявили, что намерены дополнить статьей о теракте обвинения Аброськину и Зинченко.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд Киева.