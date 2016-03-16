Слушание по существу дела пятерых экс-беркутовцев начнется в конце апреля - прокурор

Об этом корреспондента УНИАН сообщил прокурор Генеральной прокуратуры, которая поддерживает государственное обвинение в деле экс-беркутовцев, Роман Псюк. По его словам, материалы производства составляют более 150 томов, и поэтому их обнародование в зале суда продлится еще некоторое время.

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Прокурор прогнозирует, что эта процедура продлится примерно до конца апреля, после чего суд приступит к рассмотрению производства по существу.

Коллегия судей Святошинского районного суда Киева на подготовительном заседании приняла решение о продлении срока ознакомления с материалами уголовного дела пятерых бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана, на максимально возможный срок - 14 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании суда адвокат одного из обвиняемых “беркутовцев” Стефан Решко обратился в суд с ходатайством о продлении срока ознакомления с материалами производства для своего подзащитного Павла Аброськина.

Это ходатайство поддержали адвокаты других обвиняемых, а также сами обвиняемые.

У прокурора и одного из потерпевших, который прибыл в суд, возражений по этому поводу не было.

Таким образом, суд принял решение отложить подготовительное заседание на максимально возможный срок - 14 дней.

Следующее судебное заседание по рассмотрению уголовного производства начнется в 11.30 30 марта.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 2014 года передала в суд уголовное производство против экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля в Генпрокуратуре заявили, что закончили расследование и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-беркутовцев: двух бойцов Александра Маринченко и Сергея Тамтуры и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД "Беркут" Олега Янишевского.

По данным Генпрокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

18 февраля в ГПУ заявили, что намерены дополнить статьей о теракте обвинения Аброськину и Зинченко.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно.