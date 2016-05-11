Назначение Ковальчука усилит реформаторский вектор в правительстве – эксперт
Президент усилил реформатора-стратега Бальцеровича технократом-практиком Ковальчуком. Об этом сегодня заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, назначение Ковальчука представителем президента в Кабмине свидетельствует о намерении усилить реформаторский вектор в работе правительства. «Идеи и предложения реформаторов нуждаются в практической реализации. Поэтому Президент усилил реформатора-стратега Бальцеровича технократом-практиком Ковальчуком», – отметил Вадим Карасев.
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Также эксперт отметил, что Ковальчук имеет большой опыт политической работы. «Это назначение – не просто PR-ход, а серьезное намерение добиться результата», – подчеркнул он.
Напомним, сегодня президент назначил вторым своим представителем в Кабмине Виталия Ковальчука. О том, что назначение состоится, накануне Вадим Карасев сообщил со ссылкой на источники на своей странице в Фейсбук.