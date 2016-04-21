Луценко отказался быть "декоративным прокурором генерального могильщика"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"В следующий вторник запланирована конференция работников прокуратуры, которая собирается избрать совет прокуроров, этих, нынешних прокуроров, а также дисциплинарно-квалификационный совет, который будет иметь полную монополию на снятие и назначение любых административных должностей в органах прокуратуры", - сказал Луценко.

Таким образом, по его убеждению, после этого уже любой генеральный прокурор не важен, важен орган, а с позволения сказать, самоуправление этой, с позволения сказать, Генеральной прокуратуры”.

Читайте такжеСМИ рассказали, как Луценко готовится возглавить генпрокуратуру и что будет с БПП после его ухода

Учитывая то, что сегодня парламент не включил в повестку дня законопроект (№4469), подчеркнул Луценко, ГПУ останется нереформированной, во вторник она зацементирует свое всевластие и невозможность вмешаться в ее деятельность со стороны даже следующего генпрокурора... К сожалению, мы будем иметь систему, которая вышла из-под контроля полноценного генпрокурора (его нет), парламента и президента.

На вопрос, будет ли он и в дальнейшем готов к возможности возглавить Генпрокуратуру, Луценко отметил: "Законопроект, который давал мне возможность участвовать в конкурсе на эту должность, не прошел. А следовательно, имеем дело уже с другими реалиями. Со вторника будет создано самоуправление дьяволов, которые должны набрать ангелов. Я в этом процессе участвовать не вижу возможности. Быть декоративным прокурором при всевластии нынешнего генерального могильщика, который не допустит никаких кадровых изменений, - кто-то из вас пойдет? Я — нет".

На уточнение, отказывается ли он возглавить ГПУ, депутат отметил, что в условиях, когда генпрокурор лишен возможности назначать и снимать руководителей по всей вертикали: “я никогда не брался за такую работу”. “Я готов браться за самую тяжелую работу, но я никогда не брался за работу декоративную”, - сказал Луценко.