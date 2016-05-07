Украина больше не допустит экспансии советской-российской имперской идеологии - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина больше никогда не допустит экспансии советской-российской имперской идеологии в украинское пространство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве.

«Мы чтим память украинских героев, отмечаем свои праздники и свои памятные даты. И больше никогда не допустим экспансии советской-российской имперской идеологии в украинское пространство», - подчеркнул он, добавив, что «здесь вам не «русский мир», здесь – украинский мир».

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Следовательно, по словам президента, необходимо оценивать Мазепу только в украинской системе координат, и европейской системе координат.

«Не забывайте: еще когда Петр I рубил окно в Европу, Украина времен Мазепы ходила в Европу через дверь», - добавил Порошенко.