Хмара придумал, как напугать Лужкова и Затулина

Представитель Украинской народной партии Степан ХМАРА предлагает ввести “общую практику возбуждения уголовных дел против иностранцев, которые нарушают украинское законодательство”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПН.

С.ХМАРА убежден, что «такой метод, в отличие от объявления некоторых персон нон-грата, может служить в качестве превентивной меры».

«Практика объявления иностранных граждан, которые регулярно призывают к нарушению Конституции и законов Украины, персонами нон-грата себя не оправдала, ведь это происходит по факту и к тому же впоследствии руководство МИД Украины отменяет ограничение на въезд таких персон», – отмечает С.ХМАРА. В то же время, понимая, что «механизм защиты от пропагандистских и антизаконных действий и заявлений иностранных, в первую очередь российских, граждан должен быть», политик предлагает «предусмотреть возможность возбуждения против таких лиц уголовных дел за противоправные действия или высказывания, что автоматически должно предусматривать запрет на их въезд на территорию Украины. В другом случае – иностранные граждане должны быть задержаны правоохранительными органами Украины».

Такой механизм, по словам С.ХМАРЫ, «будет действенным, поскольку превентивная мера сделает невозможными провокационные деяния на территории Украины». «Пусть Юрий ЛУЖКОВ или Константин ЗАТУЛИН в Москве призывают нарушать Конституцию Украины, но они будут знать, что в случае перехода украинско-российской границы будут задержаны, поскольку в Украине против них открыто уголовное дело», – отмечает С.ХМАРА. Он считает: «Демократические страны не должны бояться действовать по закону и охранять свое правовое поле и граждан от антизаконных действий иностранных граждан. Тем более, что такие прецеденты уже неоднократно были, в частности, задержание в Швейцарии сына ливийского лидера КАДДАФИ, который совершил противоправные действия».

«Каждый, кто пытается вести антиукраинскую деятельность на территории Украины, должен понимать, что будет строго наказан. Если такая практика быть применяться, отпадет охота каким-либо «подрывным элементам» свободно въезжать в Украину», – убежден С.ХМАРА.