Ющенко рассказал, почему считает Жванию причастным к отравлению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что именно народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (“Наша Украина – Народная самооборона”) настаивал на встрече, на которой он был отравлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам перед входом в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, куда он прибыл для дачи показаний по делу о его отравлении.

«Эта встреча, злополучная, по большому настоянию была организована, проведена и обеспечена Давидом ЖВАНИЕЙ», - сказал Президент, отвечая на вопрос, почему именно Д.ЖВАНИЮ он подозревает в организации отравления.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что также по требованию Д.ЖВАНИИ была снята охрана.

Президент отметил, что с его стороны на встрече присутствовал только Д.ЖВАНИЯ.

«Без этого человека эта встреча была бы невозможна. Вопрос об этой встрече с его стороны поднимался несколько раз и накануне», - сказал глава государства, добавив, что за день до встречи он объяснял Д.ЖВАНИИ, что устал и у него нет сил идти на ту встречу.

Президент объяснил, что во время избирательной кампании он по пять раз на день встречался с избирателями. По окончании последней встречи его первым встретил Д.ЖВАНИЯ со словами: «Нам нужно ехать».

По словам В.ЮЩЕНКО, по пути в Киев Д.ЖВАНИЯ несколько раз подчеркивал, что он должен пойти на встречу именно в этот день.

«Я хотел бы, чтобы Д.ЖВАНИЯ дал ответы на все эти вещи. Он стоит под ответственностью, с ним обращаются корректно, и полный ответ с его стороны должен быть дан», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что следствие не может дождаться народного депутата уже 3,5 года.

Президент сказал, что именно это вызывает «множество подозрений».

«Следствие должно общаться с Д.ЖВАНИЕЙ, и оно будет общаться при любых обстоятельствах», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив надежду, что из свидетелей его отравления уже никто не сможет скрыться.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что «искренне впустил в свои чувства, семью этого человека».

«То уклонение (от следствия – УНИАН), которое демонстрирует Давид на протяжении последних трех лет, вызывает очень много вопросов. Есть ряд обстоятельств, которые сегодня подталкивают на другие выводы», - сказал он, отметив, что в первый день после отравления никто не знал, что делать, и только Д.ЖВАНИЯ настаивал, что «ничего не нужно делать – успокойтесь, все пройдет», - сказал Президент.

Он также отметил, что не может говорить о многих вещах, поскольку это является тайной следствия. Кроме того, он подчеркнул, что все свидетели по делу пользуются равными правами.

В.ЮЩЕНКО отметил, что по отношению к суду и правоохранительным органам имеют равные права Президент, народный депутат и любой гражданин.

Также Президент считает, что только суд может сказать, является ли Д.ЖВАНИЯ организатором или участником покушения на его жизнь.

«Есть три человека, которые были причастны к организации этой встречи», - сказал он.

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты Украины встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание, и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Вместе с тем, Д.ЖВАНИЯ, который во время избирательной кампании 2004 года входил в круг приближенных к В.ЮЩЕНКО людей, в 2008 году стал публично говорить, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен диоксином. Он также заявил, что результаты анализов были фальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым.

В свою очередь 24 июля с.г. В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве высказал мнение о причастности Д.ЖВАНИИ к его отравлению.

В частности, отвечая на вопрос, причастен ли, по его личному мнению, Д.ЖВАНИЯ к его отравлению, В.ЮЩЕНКО сказал: "Думаю, да. Это мягкая форма - хотел бы отметить, чтобы сохранить равновесие перед законом, следственными органами, честными людьми".

23 июля Генеральная прокуратура заявила о провокационном противодействии Д.ЖВАНИИ расследованию дела о посягательстве на жизнь В.ЮЩЕНКО.