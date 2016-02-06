Портнов рассказал, как украинские правоохранители проиграли международные процессы против экс-чиновников
Бывший заместитель главы АП Андрей Портнов подвел первые итоги работы реформаторов из ГПУ, отвечающих за международное направление.
Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что эти итоги для разыскиваемых лиц весьма неплохие. Во-первых, сообщает Портнов, Интерпол снял с розыска почти всех политиков и чиновников, кого украинские правоохранители объявляли в розыск.
Во-вторых, суд Евросоюза в Люксембурге отменил всем бывшим чиновникам международные санкции.
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Кроме того, суды Испании и Италии отказали Киеву в экстрадиции лиц, которых ранее задержали по запросам украинской прокуратуры.
"Таким образом, за два года, имея беспрецедентную международную поддержку и всю полноту власти, украинские правоохранители проиграли абсолютно все международные юридические процессы, поставив под сомнение авторитет государства", - подытожил политик.
Думаю, что после этой новости http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/5/7098032/, сегодня можно подвести уже и первые ...Опубликовано Андрей Портнов 5 февраля 2016 г.