Портнов рассказал, как украинские правоохранители проиграли международные процессы против экс-чиновников

Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти итоги для разыскиваемых лиц весьма неплохие. Во-первых, сообщает Портнов, Интерпол снял с розыска почти всех политиков и чиновников, кого украинские правоохранители объявляли в розыск.

Во-вторых, суд Евросоюза в Люксембурге отменил всем бывшим чиновникам международные санкции.

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Кроме того, суды Испании и Италии отказали Киеву в экстрадиции лиц, которых ранее задержали по запросам украинской прокуратуры.

"Таким образом, за два года, имея беспрецедентную международную поддержку и всю полноту власти, украинские правоохранители проиграли абсолютно все международные юридические процессы, поставив под сомнение авторитет государства", - подытожил политик.