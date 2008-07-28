Благотворительный фонд Фельдмана готов принять детей из Закарпатья

Благотворительный фонд, созданный народным депутатом Украины (фракция БЮТ) Александром ФЕЛЬДМАНОМ, готов принять и разместить на территории Харьковской области детей из районов, которые пострадали от наводнения в Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, сотрудники Фонда в настоящее время устанавливают контакты с местными властями пострадавших районов и представителями санаторных учреждений Харьковщины с целью обеспечить как можно большее количество детей спальными местами и качественным питанием.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, в подобных ситуациях как раз и должно проявляться то человеческое, что есть в людях – готовность помочь другим, отзывчивость, участие в жизни ближнего. Он уверен, что именно такое отношение может объединить украинский народ.

В сообщении говорится, что Фонд Фельдмана намерен разместить детей из пострадавших районов на территориях баз отдыха и санаториев Харьковщины. Кроме того, ведется работа по поиску мест в базах отдыха и летних лагерях южных регионов Украины.

А.ФЕЛЬДМАН также призвал общественность не быть равнодушными к судьбе пострадавших людей, и всех, у кого есть возможность, оказать им помощь и содействовать скорейшему возвращению к нормальной жизни.