Заседание СБ ООН: Франция выступает за дополнительное международное присутствие под эгидой ОБСЕ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Что касается безопасности на Донбассе - речь идет об эффективных механизмах, которые обсуждались на предыдущем министерском заседании в нормандском формате 3 марта и касались активизации прекращения огня. Речь идет о выводе тяжелого вооружения, а также о создании механизмов предотвращения инцидентов и их урегулирования», - отметил он.

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По словам Делатра, спецмиссия ОБСЕ должна иметь возможность выполнять все свои полномочия свободно и без каких-либо препятствий.

«Нужно провести местные выборы на Донбассе в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ. Можно допустить такие выборы в случае стабильной ситуации с безопасностью. По нашему мнению, необходимо обеспечить какое-то дополнительное международное присутствие на местах под эгидой ОБСЕ. Сейчас мы думаем вместе с немецкими коллегами об организации такого механизма», - заявил постпред Франции в ООН.

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Ранее УНИАН сообщал, что Совет безопасности Организации Объединенных наций сегодня, 28 апреля, по инициативе Украины проведет открытое заседание из-за ухудшения ситуации на Донбассе.