Представитель Украины в контактной группе Бессмертный заявил о своем выходе из переговоров по "Минску-2"

Он в интервью "ЕвроПравде" заявил о завершении данного этапа.

"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Украину вместо него в дальнейшем, Бессмертный заявил, что был одним из двух представителей Украины до последнего заседания (второй – Владимир Горбулин – Ред.), с последнего заседания их трое (в политическую подгруппу вошла Ольга Айвазовская - Ред.).

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"Надеюсь, что эта работа ляжет на Айвазовскую. Не я принимаю это решение, но она подготовлена в вопросах избирательного процесса, а сейчас знакомится с проблематикой переходного юстиции или амнистии, с вопросами других политических составляющих, которые обсуждаются в Минском процессе", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Роман Бессмертный сообщил, что украинская сторона предложила на Минских переговорах паритетный принцип подхода к решению вопросов по проведению выборов на оккупированной части Донбасса. Он также сказал, что другие политические вопросы – иммунитета, амнистии, перспективы статуса региона – остаются в стороне.