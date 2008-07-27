Ющенко и Тимошенко встретятся в штабе по ликвидации последствий наводнения

Сегодня в Ивано-Франковске при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО пройдет заседание штаба по ликвидации последствий наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ, который сегодня утром прибыл в Ивано-Франковск.

Как сообщает пресс-служба Президента, Виктор ЮЩЕНКО уже отбыл в Ивано-Франковскую область.

Во время однодневной рабочей поездки глава государства посетит районы области, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия - наводнения.

В.ЮЩЕНКО ознакомится с ходом ликвидации последствий стихии и примет участие в заседании оперативного штаба, который ведет эти работы.

В этот же день глава государства вернется в Киев.